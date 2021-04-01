Индекс S&P 500 впервые в истории превысил 4000 пунктов

Американский биржевой индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,82%, до 4005,36 пункта по состоянию на 17:24 мск, свидетельствуют данные торгов. Индикатор превысил уровень в 4000 пунктов впервые в истории на открытии торгов в 16:30 мск.
Вечером 31 марта президент США Джо Байден представил восьмилетний план по обновлению инфраструктуры и промышленности в стране на $2,3 трлн. Согласно плану, $621 млрд будет выделено на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд — на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд — на поддержку промышленного сектора, $213 млрд — на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.
«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение... Фактически это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», — сказал Байден. Как считает администрация президента, план даст Америке возможность выиграть в конкурентной борьбе с Китаем. Джо Байден надеется, что Конгресс США примет план до 4 июля.
Финансировать инициативу предполагается за счет увеличения ставки корпоративного налога с 21% до 28%.
С начала года индекс S&P 500 прибавил 8,23%. Однако аналитики инвестиционной компании Sanford C. Bernstein считают, что это только начало — по их оценке, в ближайшие десять лет он может превысить 8000 пунктов.
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