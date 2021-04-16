Байден заявил о готовности ввести новые санкции против РФ

Президент США Джо Байден заявил, что надеется на стабильные отношения с Россией, однако в случае каких-либо нарушений с ее стороны США готовы к принятию соответствующих мер, передает CBS.

«Мы хотим стабильных и предсказуемых отношений. Если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов принять дальнейшие меры реагирования», — заявил президент.

Он также отметил, что мог бы «зайти дальше» в наращивании санкционного давления на Россию, но решил не делать этого. «Я выбрал пропорциональность», — отметил Байден.

Ранее, в четверг, Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В частности, банкам и другим финансовым институтам запрещено приобретать на первичном рынке рублевые облигации, выпущенные Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Министерством финансов России после 14 июня 2021 года. Кроме того, введен запрет на предоставление последним ссуд.

Помимо этого Вашингтон решил выслать десять российских дипломатов, среди которых, по его утверждению, есть сотрудники спецслужб. Также под санкции попали десятки физических и юридических лиц, которых США считают причастными к вмешательству в американские выборы.

Вслед за Вашингтоном Варшава также объявила трех российских дипломатов персонами нон грата, их вышлют из Польши.

В ответ на санкции российский МИД пообещал дать «решительный отпор» и отметил, что ответ на санкции будет «неотвратимым».