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Из-за пандемии более 500 млн человек в мире впали в крайнюю нищету

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Из-за пандемии более 500 млн человек в мире впали в крайнюю нищету

Из-за пандемии коронавируса более 500 млн человек оказались в условиях крайней бедности, так как им приходится самостоятельно оплачивать медицинские услуги. Это следует из отчетов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка.

Экономический кризис, возникший в связи с пандемией, привел к тому, что людям стало труднее оплачивать медицинские услуги. Исходя из данных отчетов организаций, до пандемии 500 млн человек находились в условиях крайней бедности из-за больших счетов за медицинское обслуживание, а после пандемии их число сильно выросло. Глобальный директор по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения Всемирного банка Хуан Пабло Урибе отметил, что до пандемии коронавируса 1 млрд человек тратил более 10% своего бюджета на здравоохранение.

В отчетах ВОЗ и Всемирного банка также говорится, что до пандемии удалось достичь прогресс по охвату основных медицинских услуг — 68% населения мира имели доступ к дородовому и послеродовому уходу, службам иммунизации, лечению ВИЧ, туберкулеза и малярии, а также рака, диабета и болезней сердца.

Однако до пандемии не удалось наладить доступность при получении этих услуг. Так, шанс людей из бедных слоев населения и жителей сельской местности на получение медицинских услуг и самостоятельной оплаты меньше.

«До 90% всех домохозяйств, которые несут расходы на медицинское обслуживание за счет собственных средств бедных, уже находятся на уровне или ниже черты бедности, что подчеркивает необходимость освобождения бедных людей от личных расходов на здравоохранение», — говорится в отчетах.

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В исследованиях организаций также отмечается, что пандемия COVID-19 может остановить достижения глобального прогресса по всеобщему охвату услуг здравоохранения за последние 20 лет. Кроме того, пандемия увеличила нагрузку на системы здравоохранения стран, что уже привело к снижению иммунизации впервые за десять лет и увеличению смертности от туберкулеза и малярии.

ВОЗ, коронавирус
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