В СНБО презентовали систему мониторинга пользования недрами Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во вторник в Офисе президента Украины представил систему мониторинга пользования недрами в рамках информационно-аналитической системы Главного ситуационного центра страны «СОТА».
Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», система мониторинга пользования недрами разработана во исполнение указа президента Украины № 306 от 23 июля 2021 года, которым он ввел в действие решение СНБО Украины от 16 июля 2021г. «О стимулировании поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, которые имеют стратегическое значение для устойчивого развития экономики и обороноспособности государства».
Выполнение этого решения будет способствовать улучшению процесса обмена данными между государственными органами с целью мониторинга и контроля за пользованием недрами.
По словам секретаря СНБО, основу системы представляет ГИС-портал (https://minerals.rnbo.gov.ua/), где представлена информация с автоматизированными обновлениями о спецразрешениях на пользование недрами, конечных бенефициарах и учредителей компаний, которые являются владельцами спецразрешений, условиях выдачи и истории изменения статусов, территории, где расположены недра, уровне добычи, месторождении полезных ископаемых, скважины нефти и газа, начисленной рентной плате на спецразрешение и уплате ренты в контексте владельцев разрешений и общин.
«Проект, который позволяет посмотреть нашим гражданам, что происходит с украинскими недрами. Более того, интересно, сколько они (кампании, занимающиеся добычей из недр — Ред.) оплачивают рентной платы. Это очень важная вещь. Часть идет в государственный бюджет, часть в местные. И они должны быть заинтересованы в том, чтобы их не (недра — Ред.) не грабили хищническим способом. Должны быть публичная ситуация по всем вопросам, которые касаются недр», — сказал он, презентуя систему.
Данилов отметил, что данная система разрабатывалась длительное время, тщательно и с проведением аудита недр. Система также будет привязана к экономическому паспорту украинцев.
Отмечается, что по состоянию на 14 декабря 2021 года в Украине действует 3070 специальных разрешений на пользование недрами, 581 из которых с участием государства. Эти разрешения находятся на территории 1046 общин, их владельцами являются 2061 юридическое лицо и 64 физических лица-предпринимателя.
В 2020 году их владельцы уплатили 51,4 млрд. грн. рентной платы (включая использование водных ресурсов).
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