Лукашенко может из-за санкций попросить у России еще $3,5 млрд

Беларусь рассматривает возможность привлечь кредит на $3,5 млрд от России через Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра республики Николай Снопков, передает БелТА.
«В проработке заключение новой стабилизационной программы с ЕФСР государственного финансового кредита Российской Федерацией. Общая сумма запрашиваемых средств — $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию долга», — сказал Снопков.
Он назвал чувствительными санкции против белорусского госдолга. «Это прямой риск для возможности его рефинансирования, в том числе по внутренним валютным госзаимствованиям», — пояснил первый вице-премьер.
По его словам, в 2022 году Беларусь должна погасить $3,3 млрд, в 2023-м — $4,7 млрд внешних заимствований. «В условиях отказа большинства международных финансовых организаций от сотрудничества с Республикой Беларусь и иных опций по привлечению инвестиционных средств практически единственным источником развития и экономического роста являются внутренние ресурсы и внутренние резервы», — сказал Снопков.
О том, что белорусские власти обсуждают возможность привлечения кредита на сумму до $3 млрд частично или полностью из средств ЕФСР, в сентябре рассказали источники российского РБК. По их словам, этот вопрос стал одной из тем переговоров с Россией.
В настоящее время лимит ЕФСР на предоставление кредитов Беларуси составляет около $1,98 млрд, и он полностью исчерпан.
Очередной, пятый пакет санкций против Беларуси США, Евросоюз и Великобритания ввели в начале декабря. Под ограничения в том числе попал госдолг этой страны. США запретили американским гражданам и организациям предоставлять новые займы Минфину и Банку развития Беларуси (принадлежит правительству) или покупать новые облигации обеих госорганизаций сроком более чем на 90 дней. Эти ограничения распространяются на кредиты и облигации в любой валюте и в будущем могут лишить страну возможности занимать в долларах и на внутреннем рынке.
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