Американский посол допустил провал в переговорах Москвы и Вашингтона

Переговоры России и США в Женеве не закончились провалом, но в конечном счете он может наступить, заявил американский посол в Москве Джон Салливан в интервью «Дождю». Тем не менее, пока это не то направление, в котором движутся страны, добавил дипломат.

«Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично», — сказал Салливан.

По его словам, Вашингтон хочет взаимодействовать с Москвой и лучший способ добиться этого — непубличные дискуссии.

МИД России 17 декабря направил США и НАТО предложения по «гарантиям безопасности». Российская сторона предложила отказаться от создания военных баз в бывших странах СССР и от военной деятельности на территории Украины.

Обсуждения документов в формате Россия — США прошли 9 и 10 января. Стороны не смогли договориться по вопросу, который Москва считает ключевым — о нерасширении НАТО на восток.

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что НАТО не будет отказываться от политики «открытых дверей», отказывая странам в принятии в альянс.