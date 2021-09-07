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В МИД назвали сигналом для России военную помощь США

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В МИД назвали сигналом для России военную помощь США

Американская военная помощь Украине — это сигнал для России, заявил глава МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV.

По его словам, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Одним из факторов усиления страны он назвал выведение американско-украинских отношений на новый уровень, которого, по мнению Кулебы, достигли на встрече президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский.

«Тот факт, что именно к визиту Зеленского Соединенные Штаты дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины, включая знаменитые Javelin, это тоже сигнал России. И, собственно, в кулуарах визита американские партнеры об этом и говорили: что самый лучший сигнал России — это рост поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов Америки», — сказал Кулеба.

По его словам, Москва считывает такие сигналы, и поэтому от российских политиков «звучат такие заявления, угрозы и шантаж».

Кулеба также отметил, что Байден в ходе встречи пообещал Зеленскому не оставлять Киев наедине с Россией. США будут помогать Украине, используя дипломатические средства сдерживания Москвы, а также разрабатывая общие с украинскими властями и членами НАТО проекты в сфере безопасности, отметил глава МИДа. Прежде всего, эти меры касаются безопасности в Черном море, пояснил он.

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Зеленский прилетел в США 31 августа. В ходе своей поездки он встретился с Байденом. Американский президент пообещал выделить Украине финансовую и военную помощь на сумму более $500 млн. Министр обороны США Ллойд Джеймс Остин заявлял, что Вашингтон утвердил пакет помощи Украине на $60 млн. Он включит в себя поставку противотанковых комплексов Javelin. Еще $45 млн пойдут в качестве гуманитарной помощи из-за войны на Донбассе.

По итогам встречи стороны выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, говорилось, что США не признают суверенитет России над Крымом и поддерживают право Украины вступать в НАТО.

США, Дмитрий Кулеба, отношения с Россией
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