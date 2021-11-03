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В США не увидели «особо агрессивной» деятельности РФ у границы с Украиной

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В США не увидели «особо агрессивной» деятельности РФ у границы с Украиной

Власти Соединенных Штатов не наблюдают никакой особо агрессивной военной деятельности России близ границы с Украиной. Об этом председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил в среду, выступая на Аспенском форуме по безопасности.

«Было много сообщений об этом в СМИ разных стран: ...Украины, Польши, других государств, граничащих с Россией. Это подхватили западные СМИ. Что мы наблюдаем, так это значительное количество военных перемещений с российской стороны на границе с Украиной. По существу, ничего откровенно агрессивного. Мы наблюдали это раньше. Каждый год они проводят учения, которые называются „Запад“. В апреле РФ проводила очень крупные учения... Что это значит? Мы не знаем, пока слишком рано говорить. Мы продолжаем наблюдать, используя все наши возможности для этого», — сказал он.

В понедельник Министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021».

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30 октября газета The Washington Post сообщила, что официальные лица в США и европейских странах выражают обеспокоенность в связи с тем, что они наблюдают переброску части российских сил к границе с Украиной.

США, отношения с Россией, ВС РФ
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Среда, 3 ноября 2021
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