Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации

Польский газовый оператор Gaz-System совместно с компанией «Оператор ГТС Украины» начали консультации по проекту увеличения мощностей на границе между странами, следует из сообщения Gaz-System.
«В соответствии с регламентом Еврокомиссии 2017/459 от 16 марта 2017 года... Gaz-System в сотрудничестве с „Оператором ГТС Украины“ начали публичные консультации по проекту увеличения мощностей на границе между Польшей и Украиной», — говорится в сообщении компании.
Предложение по созданию данного проекта было подготовлено после проведенной летом прошлого года оценки спроса на рынке.
Отмечается, что подготовленный для обсуждений документ включает в себя описание проекта по увеличению газовых мощностей, в частности технические решения, предварительная стоимость, сроки, уровень предложения, а также условия участия и доступа к мощностям в период ежегодного аукциона в июле 2023 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016