Газовые операторы Польши и Украины начали совместные консультации

Польский газовый оператор Gaz-System совместно с компанией «Оператор ГТС Украины» начали консультации по проекту увеличения мощностей на границе между странами, следует из сообщения Gaz-System.

«В соответствии с регламентом Еврокомиссии 2017/459 от 16 марта 2017 года... Gaz-System в сотрудничестве с „Оператором ГТС Украины“ начали публичные консультации по проекту увеличения мощностей на границе между Польшей и Украиной», — говорится в сообщении компании.

Предложение по созданию данного проекта было подготовлено после проведенной летом прошлого года оценки спроса на рынке.

Отмечается, что подготовленный для обсуждений документ включает в себя описание проекта по увеличению газовых мощностей, в частности технические решения, предварительная стоимость, сроки, уровень предложения, а также условия участия и доступа к мощностям в период ежегодного аукциона в июле 2023 года.