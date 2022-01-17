США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

Европейские страны и США больше не рассматривают идею отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом пишет немецкая Das Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
По ее информации, американцы и европейцы уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. Отключение России от системы SWIFT, как пишет издание, «слишком деликатно» для участников переговоров.
Отказ от отключения России от SWIFT источники объясняют тем, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной перспективе — способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны.
Вместо этого обсуждаются целевые экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.
Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг в Берлине встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудит санкционную политику.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016