США и ЕС отказались от идеи отключить Россию от SWIFT

Европейские страны и США больше не рассматривают идею отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом пишет немецкая Das Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.

По ее информации, американцы и европейцы уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины. Отключение России от системы SWIFT, как пишет издание, «слишком деликатно» для участников переговоров.

Отказ от отключения России от SWIFT источники объясняют тем, что это может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе, а в среднесрочной перспективе — способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой больше не доминируют западные страны.

Вместо этого обсуждаются целевые экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.

Издание пишет, что госсекретарь США Энтони Блинкен в этот четверг в Берлине встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и обсудит санкционную политику.