В Сенат США внесли законопроект об ответственности Беларусии в случае агрессии РФ против Украины

Американский сенатор Джеймс Лэнкфорд внес в Сенат США проект «Закона об ответственности Беларуси за агрессию».
«Сенатор Джеймс Лэнкфорд (представитель республиканцев от штата Оклахома) представил „Закон об ответственности Беларуси за агрессию“, чтобы удержать Беларусь от разрешения России использовать свою территорию для вторжения в Украину», — говорится в сообщении на сайте сенатора.
Законопроект предполагает наложение санкций на Беларусь или любую другую страну, «которая поддерживает продолжающуюся неспровоцированную агрессию России против суверенитета и территориальной целостности Украины».
Санкции предусмотрены в случаях: участия совместно с Россией во вторжении в Украину, предоставление материальной, тактической или иной поддержки российскому вторжению в Украину, размещение российских войск, участвующих во вторжении в Украину, работа с российским разведывательным сектором во время вторжения в Украину, приобретение или передача летального оружия, которое используется при вторжении в Украину.
«Беларусь впускает в свою страну тысячи российских военнослужащих, к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — прокомментировал свою инициативу Лэнкфорд.
«Легче остановить войну, которая не началась, чем пытаться закончить ее в процессе. Это сильная позиция, которую Америка может занять, чтобы противостоять России и Беларуси, поскольку они продолжают угрожать независимости Украины», — добавил он.
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