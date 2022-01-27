Германия готова к целому спектру санкций против России

Берлин готов к «спектру» санкций против России, включая «Северный поток 2», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

«На этой базе (совместно с союзниками в ЕС и НАТО — ред.) мы работаем над мощным пакетом санкций. При новой агрессии будет доступен спектр наших ответов, включая „Северный поток 2“. Да, мы хотим диалога все время, но... необходима и твердость, которая недвусмысленно ясно указывает, что суверенное равенство государств и основные принципы европейского мирного порядка не обсуждаются», — сказала Бербок, выступая в немецком бундестаге.

Глава МИД ФРГ также сообщила, что на следующей неделе с французским коллегой посетит Украину, в том числе демаркационную линию на Донбассе.