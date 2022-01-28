Отношения с РФ станут главной темой переговоров Байдена и Шольца

Правительство ФРГ подтверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне, основной темой беседы станут отношения с Россией. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Канцлер встретится в понедельник, 7 февраля, в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом», — сказал он. «Ясно, что США являются самым важным партнером Германии за пределами ЕС и союзником по НАТО», — добавил представитель Кабмина. «Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена», — подчеркнул Хебештрайт.

В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что президент США Джо Байден 7 февраля примет в Белом доме канцлера ФРГ Олафа Шольца. В заявлении отмечалось, что «лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины». Псаки сообщила, что визит главы правительства Германии в Вашингтон позволит подтвердить прочность связей между двумя странами. Стороны также обсудят борьбу с пандемией коронавируса, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.