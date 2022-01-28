Отношения с РФ станут главной темой переговоров Байдена и Шольца

Правительство ФРГ подтверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц проведет переговоры с президентом США Джо Байденом 7 февраля в Вашингтоне, основной темой беседы станут отношения с Россией. Об этом заявил в пятницу журналистам на брифинге официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«Канцлер встретится в понедельник, 7 февраля, в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом», — сказал он. «Ясно, что США являются самым важным партнером Германии за пределами ЕС и союзником по НАТО», — добавил представитель Кабмина. «Актуальные вопросы безопасности в Европе и отношения с Россией будут, конечно, одной из центральных тем переговоров Шольца и Байдена», — подчеркнул Хебештрайт.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также подтвердила, что президент США Джо Байден 7 февраля примет в Белом доме канцлера ФРГ Олафа Шольца. В заявлении отмечалось, что «лидеры обсудят общую приверженность дипломатии и совместным усилиям по сдерживанию дальнейшей российской агрессии в отношении Украины». Псаки сообщила, что визит главы правительства Германии в Вашингтон позволит подтвердить прочность связей между двумя странами. Стороны также обсудят борьбу с пандемией коронавируса, вопросы изменения климата, содействие экономическому развитию и укрепление международной безопасности на основе демократических ценностей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016