Число прибывших в Польшу беженцев превысило 377 тыс. человек

Более 377 тыс. беженцев прибыли в Польшу из Украины с начала войны. Об этом сообщила во вторник в Twitter Пограничная охрана страны.

«С 24 февраля сотрудники погранохраны пропустили на погранпереходах с Украиной более 377,4 тыс. человек, бегущих из охваченной войной Украины», — информировала служба.