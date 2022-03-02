Польша собирается заместить российский уголь австралийским

В Польше раздумывают над тем, чтобы заместить российский уголь австралийским, сообщает в среду польское радио.

«Польша немедленно хочет отказаться от импорта российского угля, и я разговаривал с премьером Австралии о поставках угля оттуда для разных нужд, прежде всего для ТЭЦ», — приводит польское радио слова главы правительства Польши Матеуша Моравецкого.

«Мы готовы сделать это в любой момент, в любой день. Мне только нужно одно слово от Еврокомиссии. Мне нужно заверение от Еврокомиссии в том, что Польшу не оштрафуют и не накажут за это. Введение эмбарго — часть международной торговли, а международная торговля — это компетенция на уровне Еврокомиссии», — заявил Моравецкий ранее в среду журналистам в Варшаве.

«Мне нужно одно слово от Еврокомиссии, что Польшу за это не накажут, и тогда мы готовы ввести эмбарго на российский уголь», — добавил премьер.

Моравецкий в среду провел встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем.