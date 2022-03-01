Генпрокуратура Польши возбудила дело о нападении на Украину

Генеральная прокуратура Польши возбудила уголовное дело о нападении на Украину, заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам во вторник в Варшаве.
«Польская прокуратура начала следствие в связи с преступлением военного нападения, жертвой которой стало украинское государство и Украина», — сказал Зебро.
По его словам, сначала следователи займутся документированием событий в Украине. «В рамках этого расследования мы будем процессуально документировать все происшествия, которые позже будут основанием для привлечения виновных в совершении этого преступления к международной ответственности, к уголовной ответственности», — сказал генпрокурор.
Дело возбудили по статье 117 параграфа 1 Уголовного кодекса Польши по факту начала военного нападения 24 февраля 2022 года властями России, направленного против суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и продолжение военного нападения вооруженными силами вместе и в согласии с властями Республики Беларусь, предоставившими территорию этой страны для совершения агрессивных действий против Украины.
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