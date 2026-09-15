Зеленський: Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю

Міністр оборони Євгеній Хмара та головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповіли Президенту Володимиру Зеленському про останні розробки для протидії російським реактивним дронам.

Про це глава держави повідомив у Фейсбуці за підсумком доповідей, передає Укрінформ.

«Доповіді щодо протидії російським "Шахедам" і нашої роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "Шахедів". Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю», – зазначив Зеленський.

За його словами, у межах доповідей обговорили кроки, які можуть пришвидшити результат. «Фінансову основу для цієї роботи забезпечили», – наголосив Президент.

Він додав, що також були також доповіді й щодо ситуації на фронті.

«Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді», – зазначив глава держави.