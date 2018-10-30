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Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
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Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Недавно был опубликован рейтинг глобальной конкурентоспособности от Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2018 год. Украина потеряла две позиции по сравнению с прошлым годом и теперь занимает 83 место (из 140 участников рейтинга). В разрезе отдельных индикаторов наша страна серьезно улучшила свои позиции по таким показателям, как рынок товаров (на 28 позиций), инфраструктура (на 21 позицию) и рынок труда (на 20 позиций). Наиболее значительное ухудшение позиций отмечено по показателям здравоохранения (на 41 позицию, но здесь могло сказаться изменение методологии — в этом году разделили «образование» и «медицину») и макроэкономическая ситуация (на 10 позиций).

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития.

Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые хоть и выглядят не такими глобальными, как индикаторы рейтинга от ВЭФ, но не в меньшей степени определяют конкурентоспособность экономики, если говорить об Украине.

Под конкурентоспособностью страны понимается способность ее экономики завоевывать, удерживать и расширять определенные сегменты на мировых рынках, участвовать в международной торговле, производя продукцию, соответствующую мировым образцам, и получать от этого прибыль, которая будет реинвестироваться в экономическое развитие. Какое главное условие конкурентоспособности экономики Украины? Такое же, как и для любой страны или компании, ее просто и коротко описал один из лучших в мире специалистов в области конкуренции М. Портер — создавать ценности или набор ценностей для целевой группы потребителей, которая обязательно захочет их приобрести. Будет это получаться — обеспечено и завоевания рынков и финансовый успех. Какие здесь у нашей страны проблемы?

Первая проблема. Вокруг все говорят о том, что Украине нужны инвестиции, называя в качестве причин, препятствующих их приходу, проблемы с правами собственности, коррупцию, недостатки работы судебной системы и другие. Представим, что все это удалось побороть и ответим на вопрос — потекут ли бурным потоком в нашу страну инвестиции? Не уверен. Поскольку инвесторы хотели бы вкладывать деньги в предприятия, которые соответствуют современной технологической парадигме, а в Украине таких предприятий немного.

В первой половине XX века шведские экономисты Э. Хекшер и Б.Олина сформулировали теорию соотношения факторов производства. Теорема Хекшера-Олина говорит — страна экспортирует товары, в производстве которых наиболее эффективно использованы ее избыточные факторы и импортирует товары с дефицитными факторами производства. Если сквозь призму этой теоремы посмотреть на структуру экспорта и импорта Украины, все станет ясно. С одной стороны, мы имеем избыток некоторых природных ресурсов, поэтому экспортируем продукцию низких переделов, добавленная стоимость в которой мала — сельхозтовары, продукцию черной металлургии и химической промышленности. При этом Украины вообще нет в рейтинге ОЭСР по удельному весу высокотехнологичной отрасли в ВВП. Как и нет нашей страны в рейтинге Всемирного банка по доле высокотехнологичной продукции в экспорте.

С другой стороны, мы имеем недостаток в промышленном оборудовании (которое необходимо для модернизации экономики), в потребительских товарах и бытовой технике, которые откуда мы только не ввозим, но внутри страны наладить сколько-нибудь массовое производство пока не получается. А особенно беспокоит то, что в машиностроительной отрасли, которая является основной в экономиках стран-лидеров в сфере высоких технологий, у нас развитие практически прекратилось. В структуре украинского машиностроения преобладают металлоемкие подотрасли, а развитие наукоемких подотраслей слабое. Продукция характеризуется высоким уровнем материало- и энергоемкости. В результате — высокая себестоимость продукции. Минимально присутствует ряд высокотехнологичных подотраслей, определяющих экспортные позиции машиностроения в развитых странах, такие как IT-индустрия, производство сложной медицинской техники, приборов для научных исследований. По сути, я очертил круг подотраслей машиностроения, которые необходимо развивать, чтобы украинская промышленность уверенно стала на путь высокотехнологического развития (тогда и инвестиционная привлекательность возрастет).

Вторая проблема. Чтобы охватить долю рынка при современном укладе экономики, нужно работать на опережение. Американский математик и экономист И. Ансофф говорил — «Для того, чтобы противостоять среде, сложность и скорость изменений в фирме должна соответствовать сложности и скорости изменений во внешней среде». Как с этим у отечественных компаний? Положительные примеры есть, но в целом — дела идут не очень хорошо. Восприимчивость бизнеса к инновациям технологического характера в нашей стране остается низкой. Доля высокотехнологичной продукции в общем объеме выпуска в 2016 и 2017 годах составила 1,4 и 1,5% соответственно. Это значительно ниже даже показателей стран Восточной Европы. Наукоемкость ВВП Украины колеблется в пределах 0,3-0,5%. В 2017 году на НИОКР в Украине потратили 0,3% ВВП. Это на порядок меньше, чем в странах-лидерах — в Израиле компании тратят на НИОКР 4,4% ВВП, в Финляндии — 3,9% ВВП, в США — 3% ВВП. В развивающихся странах в среднем расходы на НИОКР составляют 1,5-2% ВВП. Что делать? Во-первых, нужны стимулы для роста расходов компаний на НИОКР. В том числе, налоговые стимулы. Понятно, при условии жесткого контроля за реальным проведением НИОКР, чтобы не было злоупотреблений. Во-вторых, один из методов, позволяющих обеспечить модернизацию производства и переход к качественно новому состоянию компаний — реинжиниринг бизнес-процессов. Проще говоря, отказ от устаревших подходов и начало бизнес-процессов с нуля. Инновационная философия реинжиниринга состоит в нацеленности на создание высокотехнологичных производств по изготовлению наукоемкой продукции. Новый подход к организации бизнеса — уже инновация сама по себе.

Третья проблема. Допустим, украинские компании нарастили расходы на НИОКР, исследованиям сопутствовал успех (без банальной удачи не обойтись), в нашей стране начали производить современную высокотехнологичную продукцию. Но ее нужно уметь продвигать на рынки. Этому вопросу у нас уделяется мало внимания. А зря! Ведь очень сложно спрогнозировать — найдутся ли потребители на новый продукт и какова будет их реакция. Даже инновационный продукт может «провалиться», если не будет надлежащей подготовки потребителя и адекватной стратегии вывода этого продукта на рынок. Как решать эту проблему? Обратимся к мировому опыту, например, к практике 30-летней давности, когда на рынки выводили персональные компьютеры. Опыт говорит о том, что стадии проектирования, разработки, производства и маркетинга должны осуществляться одновременно и параллельно. Это — основа интерактивной бизнес-модели. Только так разработчики высокотехнологичной продукции смогут понять потребности потенциальных потребителей и скорректировать параметры производимых товаров.

Четвертая проблема. Для того, чтобы усилия по созданию и выводу на рынки инновационных продуктов были успешными, не только они должны быть объединены. Необходима система промышленного инжиниринга, которая включает в себя весь жизненный цикл продукта: от появления идеи, разработки опытного образца, внедрения в производство, в том числе его технологического оснащения, до маркетинга, поставки на рынок, сервисного обслуживания и дальнейшей утилизации.

Пятая проблема. У нас много говорят о том, что украинские предприятия должны более активно включаться в цепочки кооперации с крупными иностранными компаниями. Могли бы, но что-то этому мешает. Что же? Наши производители станут привлекательными для включения в международные производственно-сбытовые цепочки и в создание стратегических межфирменных альянсов с участием иностранных компаний только при условии, что они начнут демонстрировать рост эффективности менеджмента и производительности труда. Нашим предпринимателям и промышленникам придется постараться, и хорошо, что программы и методологии управления, основанные на общеизвестных методах эффективного менеджмента, находятся в открытом доступе. Соответствующие управленческие технологии массово применяются во всем мире — методики Ф. Тейлора, упомянутый «реинжиниринг бизнес-процессов», «матрица Бостон Конслатинг Групп» (для управления продвижением продукции), Toyota Production System и другие. Результаты управления компаниями в значительной степени зависят от применения качественных управленческих методологий.

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Возникает вопрос — в каких сферах украинским предприятиям сосредоточить усилия по созданию инновационных продуктов. Наиболее перспективный путь — производство товаров и услуг, которые создают новые рынки, в результате чего бывшие лидеры теряют свою рыночную власть. Сделать это возможно только через подрывные инновации. Сложно угадать направления, на которых следует сосредоточить усилия, но думаю, что в ближайшие 10-20 лет мир будет развиваться в направлении так называемой НБИК-конвергенции, включая нано-, био-, инфо- и когнитивные технологии (здесь и поле для подрывных инноваций). Считаю, что с учетом сильной школы в физике и высокого уровня развития IT-сферы, у нашей страны хорошие перспективы в этих областях, развитие которых знаменует переход мировой экономики к шестому технологическому укладу.

инновации, Богдан Данилишин
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Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
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