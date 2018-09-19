Глава Минфина уверяет, что госбюджет-2018 будет выполнен

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова уверена в выполнении государственного бюджета в 2018 году и удержании его дефицита в пределах 2,6% ВВП.

«Бюджет будет выполнен, и дефицит у нас останется в рамках 2,6% (ВВП) — это я точно могу гарантировать», — цитирует ее «Интерфакс-Украина».

И.о. министр назвала этот бюджет «напряженным», напомнив, что парламент в процессе принятия увеличил его показатели. В то же время она подчеркнула, что контроль правительства за выполнением бюджета достаточно действенный, в том числе и с точки зрения мониторинга и контроля над эффективностью использования средств.

Макарова отметила, что 2019 год ставит перед Украиной большие вызовы с точки зрения бюджета, так как в предыдущие два года благодаря реструктуризации выплаты по госдолгу были ниже.

По ее словам, правительство рассчитывает на продолжение роста экономики в 2019 году, и этому будет содействовать подготовленный реалистичный проект госбюджета.

Напомним, что дефицит госбюджета по итогам января-июля 2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн.