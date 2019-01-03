Войти
Гройсман обещает качественные дороги через пять лет
инфраструктура
Гройсман обещает качественные дороги через пять лет
Супрун дала советы по правильному питанию в 2019 году
здоровье
Супрун дала советы по правильному питанию в 2019 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Госбюджет в 2018 году перевыполнен по доходам

114
Госбюджет в 2018 году перевыполнен по доходам

Доходы государственного бюджета Украины в 2018 году составили 928,139 млрд грн и превысили плановый показатель на 1,1%, сообщила министр финансов Оксана Маркарова, комментируя информацию на сайте Государственной казначейской службы (ГКСУ) о недовыполнении доходной части госбюджета на 1,3%, или 11,77 млрд грн относительно планового показателя.

Она указала, что плановые доходы по госбюджету на 2018 год по общему и спецфонду составляют 918,1 млрд грн в соответствии с законом о госбюджете на 2018 год и внесенными в него изменениями, однако Госказначейство исходит из ожидаемых главными распорядителями собственных поступлений (939 млрд грн).

Согласно данным ГКСУ, в декабре 2018 года госбюджет получил 84,87 млрд грн, что на 5,2 млрд грн, или 6,5% выше планового показателя и на 15,5 млрд грн, или 22,4% больше по сравнению с декабрем 2017 года.

По информации Госказначейства, общий фонд госбюджета в 2018 году был недовыполнен по доходам к плану на 1,1% — 833,6 млрд грн, что на 19,3% больше 2017 года. В том числе в декабре общий фонд получил 72,7 млрд грн, что на 2,9% больше плана.

В то же время Маркарова уточнила, что доходы общего фонда в прошлом году относительно плановых показателей, заложенных в законе о госбюджете, недовыполнены на 0,1%, а по спецфонду перевыполнение составило 25,6%.

По сравнению с 2017 годом доходы госбюджета выросли на 134,3 млрд грн, или на 17%, указывает ГКСУ.

Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления в 2018 году принесли бюджету 390,6 млрд грн, что на 0,5% меньше плана и на 18,7% больше прошлогоднего показателя.

В декабре налоговые поступления были перевыполнены на 0,1% относительно запланированного показателя и достигли 32,9 млрд грн. По сравнению с декабрем-2017 налоговые поступления в прошлом месяце выросли на 26%, свидетельствуют данные ГКСУ.

При этом таможенные поступления в декабре 2018 года недовыполнены на 13,8% относительно плана — они составили 29,6 млрд грн. По сравнению с декабрем-2017 таможенные поступления в декабре-2018 были на 1,7% меньше.

В целом в 2018 году доходы от таможенных поступлений не дотянули до плана на 1,4% и составили 338,8 млрд грн, хотя это на 11,5% больше по сравнению с 2017 годом.

Декабрьский план по ГФС был недовыполнен на 7% при поступлениях в 62,5 млрд грн, а за весь 2018 год — на 0,9% при поступлениях в бюджет за этот период в 729,4 млрд грн.

Как уточнило ГКСУ, в 2018 году возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) превысило показатель за 2017-й на 9,7% и достигло 131,6 млрд грн. В том числе в декабре этого года возмещение НДС составило10,05 млрд грн, что на 11,4% больше по сравнению с декабрем-2017.

Национальный банк (НБУ) перечислил в 2018 году на 5,9 млрд грн или 11,7% меньше ожидаемого показателя — 44,6 млрд грн, в декабре отчисления отсутствовали.

Читайте также: В ГФС отчитались о количестве легализированных «евроблях»

Доходы местных бюджетов в декабре составили 20,2 млрд грн, что на 3,8% превышает прошлогодний показатель и 10,8% — плановый. А в целом в 2018 году местные бюджеты получили 244,2 млрд грн, что на 0,8% превышает план и на 15% — доходы местных бюджетов в 2017 году.

Согласно данным ГКСУ, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в декабре-2018 увеличились к декабрю-2017 на 20,8% — до 24 млрд грн. А в целом за 2018 год поступления от ЕСВ составили 228 млрд грн, что на 26% больше показателя за позапрошлый год.

Оксана Маркарова, бюджет
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О подходах к прогнозированию

Есть два подхода к прогнозированию - гносеологический и политический. Гносеологический прогноз дается в простых случаях, когда прогнозирование теоретически возможно. В прогнозировании поведения сложных систем прогноз невозможен и лучше его избегать (впрочем, это мало кто понимает и еще меньшее количество людей так поступает). Но, поскольку прогнозирование в простых случаях может сделать почти каждый, то практиковать прогнозирование простых случаев не имеет смысла - и так всем понятно, что произойдет. А строго научное прогнозирование сложных случаев не может делать практически никто. Поэтому в сложных случаях обычно применяется т.н. политический подход к прогнозированию.
Мелани Митчелл
Мелани Митчелл
профессор, Portland State University

Компьютеры слишком глупы, но они уже победили

Некоторые люди обеспокоены «сверхразумным» ИИ, но самая большая его опасность заключается в том, что мы будем слишком доверять ему и предоставлять слишком большую автономию, не будучи полностью осведомленными о его недостатках. Как отмечает в своей книге «Верховный алгоритм» исследователь ИИ Педро Домингос: «Люди опасаются, что компьютеры станут слишком умными и захватят мир, но реальная проблема в том, что они слишком глупы, и они уже его захватили».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Топ-5 рисков для украинской экономики на 2019 год

Украина относится к разряду развивающихся рынков. Наши Западные партнеры уже давно признали, что Украина является страной с рыночной экономикой, но, по правде говоря, мало кто поспорит с тем, что Украина рыночную экономику все еще строит. Желание сделать «все как в Европе», конечно, похвально, но 2019 год для Украины будет особенным. Мы можем столкнуться с целым спектром внешних и внутренних рисков, которые могут оказать влияние как на скорость реформ, так и на темпы экономического роста.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016