Грошей знову не вистачає: донори України зібралися у Брюсселі через новий дефіцит фінансування

Представники країн-донорів України вчора зібралися у Брюсселі, щоб обговорити зростаючий дефіцит фінансування України та пошук додаткових коштів.

За попередніми розрахунками МВФ, навіть з урахуванням уже погоджених програм допомоги Україні до 2029 року бракує до $54 млрд зовнішнього фінансування, пише Bloomberg. У 2027 році незакрита потреба становитиме $30–35 млрд, у 2028 році — близько $17 млрд, у 2029-му — ще близько $2 млрд.

При цьому додатковий дефіцит виник вже цього року. Ще у липні МВФ заявляв, що програма фінансування України повністю забезпечена як за базовим, так і за негативним сценарієм. Однак уже у вересні Україна повідомила про додаткову незакриту потребу в $27 млрд на оборону до кінця 2026 року. Близько $7 млрд уряд розраховує знайти всередині країни, джерела ще приблизно $20 млрд поки не визначені.

Таким чином, нинішня оцінка дефіциту на 2027–2029 роки також може виявитися не остаточною. Сам МВФ зазначає, що фінансові потреби України можуть змінюватися залежно від перебігу війни.

На зустрічі у Брюсселі донори обговорювали можливість прискорення виплат за вже погодженими програмами та пошук додаткового фінансування. Конкретних нових фінансових зобов’язань за підсумками зустрічі поки не оголосили.

Єврокомісія закликала Україну швидше виконувати умови, необхідні для отримання вже передбачених коштів, а міжнародних партнерів — збільшити власні внески.