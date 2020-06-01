Дефицит госбюджета с начала года составил почти 50 млрд гривен

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-мае 2020 года составил 47,9 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 52,2 млд грн.
«По итогам января-мая текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 47,9 млрд грн, в том числе общий фонд — дефицитом в сумме 52,2 млд грн, что находится в пределах запланированного на этот период показателя бюджета», — говорится в сообщении на сайте Министерства финансов в понедельник.
Расходы общего фонда за пять месяцев составили 392 млрд грн или 83,4% от росписи, тогда как доходы общего фонда госбюджета, по данным Государственной казначейской службы, достигли 338 млрд грн, что на 11,6% меньше планового показателя, уточнили в Минфине.
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