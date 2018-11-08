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США вводят новые санкции против России из-за Украины и Крыма
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США вводят новые санкции против России из-за Украины и Крыма

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США вводят новые санкции против России из-за Украины и Крыма

США в четверг вводят новые персональные санкции против РФ по Украине и Крыму, которые будут распространяться на трех физических лиц и девять организаций. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер, выступая на телефонном брифинге для журналистов в Брюсселе в четверг.

«Сегодня министерство финансов США официально объявит о введении новых санкций в отношении России, связанных с Украиной и Крымом. Они коснутся трех физических лиц и девяти организаций, которые либо поддержали российские проекты в Крыму, либо связаны с нарушениями прав человека», — сказал он.

Волкер также призвал Россию отказаться от поддержки выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«США призывают Россию отказаться от поддержки выборов на Донбассе. Эти выборы вызывают значительную озабоченность, поскольку для их проведения нет никаких легальных оснований по украинскому законодательству, и они не вписываются в минские соглашения», — заявил он.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что его встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым произойдет в течение ближайших двух недель, но дата еще не определена.

«Мы оба выразили намерение провести эту встречу. Она произойдет в течение ближайшей пары недель, но у нас пока нет даты встречи», — сказал он.

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Напомним, что Вашингтон с 2011 года 62 раза ввел санкции против России. Об этом вчера сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия, США, Крым, санкции, Курт Волкер
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