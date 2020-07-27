Денег нет. Минфину все сложнее покрывать дефицит бюджета

До начала нового политического сезона, утверждения правительством и внесения в парламент проекта закона о государственном бюджете осталось полтора месяца.

Пока этого не произошло самое время проанализировать успехи и ошибки в этой сфере в 2020 году. Есть ряд ключевых вопросов.

Первое — сможет ли правительство вообще профинансировать дефицит госбюджета, который является рекордным для Украины по меньшей мере за последние пять лет? Второе — что происходит с финансированием государственного бюджета? Третье — какой будет долговая политика Минфина?

Ситуация с финансированием дефицита и погашением долгов в 2020 году сложная. В течение года Министерству финансов нужно привлечь рекордный для последних лет объем кредитов. Это обусловлено двумя факторами.

Первый — возвращение старых долгов. На 2020 год запланированы погашения долгов на 346 млрд грн (без учета 145 млрд грн на обслуживание долгов, которые государство платит из расходной части бюджета). Из них 216 млрд грн — внутренний долг, 130 млрд грн — внешний.

Эта сумма сопоставима с объемом погашений, которые Украина делала в предыдущие годы, но все же значительна.

Второй — дефицит госбюджета, который нужно профинансировать. Коронакризис снизил поступления в бюджет, а расходы наоборот — растут. Поэтому в апреле 2020 парламент поддержал предложения правительства по изменениям в госбюджет.

Эти изменения заключались в снижении доходов на 120 млрд грн до 975 млрд грн. В частности, был уменьшен план налоговых поступлений на 143 млрд грн. В то же время расходы выросли на 82,4 млрд. грн до 1266 млрд грн. Соответственно, дефицит увеличился более чем в три раза: с 96 млрд грн до 298 млрд грн.

Это означает, что почти каждая четвертая гривна расходов государственного бюджета в 2020 году должна финансироваться путем привлечения новых долгов (с учетом местных бюджетов это соотношение будет меньше). Это также самый большой уровень общего дефицита с 2016 года.

С учетом объема погашения долгов и потребностей в финансировании дефицита общая потребность правительства в привлечении долгового финансирования выросла почти вдвое до 653 млрд грн. План по внешним заимствованиям увеличился с 111 млрд грн до 242 млрд грн, по внутренним — с 231 млрд грн до 372 млрд грн.

Минфин справляется: задачу взять в долг 261 млрд грн по общему фонду госбюджета в первом полугодии он выполнил, хотя сделать это было нелегко.

Во-первых, это стало реальностью благодаря привлечению средств от международных партнеров, прежде всего МВФ в объеме более 70 млрд грн в июне 2020 года. Без них в конце мая, на 40% бюджетного периода, Минфин привлек только 162,6 млрд. грн или 25% от годового объема долгового финансирования.

Во-вторых, нерезиденты, которые инвестировали в украинские долги в 2019 году, начали выходить из этих инвестиций. Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов с начала года уменьшился на 18% с 118 млрд грн до 96,5 млрд. грн 14 июля 2020.

Из-за отсутствия спроса Министерству финансов пришлось отменить значительное количество аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа, а на аукционах, которые были успешными, ведомство поддерживали банки.

Пока другие типы покупателей украинского долга с начала 2020 уменьшали объемы государственных бумаг в своей собственности, банки увеличили их на 20%: с 336 млрд грн до 403 млрд грн. В том числе с 30 апреля, то есть с момента кризиса — на 18%. Доля банков среди владельцев ОВГЗ выросла с 41% до 47%.

В-третьих, во втором полугодии ситуация с привлечением финансирования для Минфина будет даже сложнее. Ключевая нагрузка по привлечению долгов запланирована на июль-декабрь 2020 года. За этот период нужно привлечь еще 355 млрд грн — на 36% больше, чем было привлечено за январь-июнь.

Только при таких условиях Минфин сможет и погасить правительственные долги, и профинансировать дефицит бюджета, а следовательно — его расходы.

Сможет ли Минфин это сделать? Это будет зависеть от нескольких факторов.

Во-первых — от наличия помощи международных финансовых организаций. Она будет влиять на возможность Минфина выходить на внешние рынки и на стоимость заимствований. Однако это зависит не столько от Минфина, сколько от действий президента, премьера, нового главы НБУ и фракции «Слуга народа» в парламенте.

23 июля Минфин смог провести успешное размещение еврооблигаций на 2 млрд долл, после отмененной попытки выйти на внешние рынки 1 июля. Из этих средств более 1,1 млрд. долл пойдут на финансирование бюджета. Тем не менее, это лишь малая часть займов, которые необходимо осуществить во втором полугодии для выполнения плана.

Во-вторых — от законотворческой деятельности народных депутатов. В последние годы Минфин имел если не абсолютную прерогативу, то по крайней мере условное право вето на инициативы депутатов, которые ведут к увеличению расходной или уменьшению доходной частей бюджета. Теперь этой прерогативы, очевидно, нету.

В итоге бурлит почти беспрецедентный шквал инициатив народных депутатов, который влияет на расходную и доходную части бюджета. Большинство их новаций усложняет финансирования дефицита.

Уменьшение или отсрочка поступлений или увеличение расходов бюджета будут означать дальнейший рост дефицита бюджета, а следовательно — потребность в дополнительных долгам.

Расходы бюджета уже финансируются на уровне, значительно ниже планового. В то время как план по доходам общего фонда за январь-май был выполнен на 88,4%, расходы общего фонда были профинансированы лишь на 83,5%.

В конце мая не было осуществлено более 70 млрд грн запланированных на это время расходов. В частности, 35 млрд грн не было осуществлено из-за того, что Министерство финансов не открыло ассигнований.

По результатам 2020 году этот объем может быть значительно больше. Министерство финансов будет финансировать прежде всего защищенные расходы бюджета, в том числе заработную плату, социальные расходы, обслуживание государственного долга.

Капитальные расходы и инвестиционные проекты (строительство дорог, аэропортов) будут финансироваться по остаточному принципу. Иными словами, способность Минфина профинансировать политически важные проекты, в частности «Большая стройка», зависит от того, сможет ли ведомство привлечь долговое финансирование в нужном объеме на более или менее выгодных для Украины условиях.

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