Минфин определился с дефицитом госбюджета в 2022 и 2023 годах

Министерство финансов планирует определить дефицит государственного бюджета в 2021-м в 6% ВВП, в последующие два года — 4,5% и 3% ВВП, сообщил замминистра Роман Ермоличев.
«Госбюджет еще окончательно не сформирован. Идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предусматривается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022-м и 3% в 2023-м», — цитирует пресс-служба Минфина Ермоличева в релизе в среду.
По словам замминистра, госбюджет следующего года должен быть сконцентрирован на социальном направлении.
Он также добавил, что повышение минимальной заработной платы до 6 тыс. грн с начала 2021 года и затем до 6,5 тыс. грн с 1 июля требует дополнительного ресурса в 47 млрд грн.
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