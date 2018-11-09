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ЕБРР выделил «Укрзализныце» $150 млн на закупку вагонов

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ЕБРР выделил «Укрзализныце» $150 млн на закупку вагонов

Европейский банк реконструкции и развития и ПАО «Укрзализныця» пописали долгосрочное кредитное соглашение о выделении банком $150 млн на приобретение новых грузовых полувагонов.

«Несколько часов назад подписали долгосрочное кредитное соглашение с ЕБРР на приобретение новых грузовых полувагонов... Мы получаем $150 млн под хорошую процентную ставку. Она ниже, чем на банковском рынке Украины и международных рынках капитала. На эти деньги мы построим самый востребованный подвижной состав — грузовые полувагоны», — написал и.о. председателя правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что этот кредит выдан без государственных гарантий.

«После повышения в рейтинге Fitch это очередной сигнал для всего рынка: „Укрзализныця“ — надежный партнер и стабильная компания», — отметил Кравцов.

По его словам, тендер на полувагоны ЕБРР уже объявлен, первые поставки ожидаются еще до конца 2018 года.

«Эти вагоны передадим в отдельно созданную дочернюю компанию. Это позволит устанавливать реальные рыночные тарифы на грузовые перевозки, вагоны смогут работать на рынке как частный парк и зарабатывать значительно больше, чем парк инвентарный», — подчеркнул руководитель «Укрзализныци».

Он отметил, что для ПАО это беспрецедентные условия работы, которые впервые позволят планировать окупаемость подвижного состава.

В пресс-релизе банка отмечается, что на выделенные средства планируется приобретение до 6500 новых открытых грузовых полувагонов общего назначения.

«Эта инвестиционная программа должна обеспечить поддержание объемов перевозки „Укрзализныци“, значительное повышение эффективности деятельности предприятия, а также сокращение выбросов парниковых газов. Новый подвижной состав обеспечит сокращение выбросов углекислого газа в объеме до 80 тыс. т в год», — подчеркивается в сообщении ЕБРР.

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По информации банка, железнодорожная система «Укрзализныци» является 14 по величине в мире с общей протяженностью путей более 23 тыс. км., при этом «Укрзализныця» является шестым по величине железнодорожным пассажирским перевозчиком и седьмым по величине грузоперевозчиком в мире.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти EUR12,1 млрд в рамках около 400 проектов.

ЕБРР, Укрзалізниця, УЗ
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Пятница, 9 ноября 2018
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