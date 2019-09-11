ЕБРР выкупит еврооблигации «Укрзализныци» на $100 млн

Европейский банк реконструкции и развития профинансирует модернизацию инфраструктуры АО «Укрзализныця» (УЗ) путем выкупа еврооблигаций почти на $100 млн, сообщил глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в соцсети Facebook в ночь со вторника на среду.

«Сегодня поставили подписи под рамочным соглашением: ЕБРР финансирует инфраструктурный проект „Укрзализныци“ путем довыпуска еврооблигаций. Получили до $100 млн исключительно на модернизацию инфраструктуры. На фоне перманентных громких тендеров на закупки анкеров, стрелочных переводов это сигнал рынку: тендеры будут проходить по правилам ЕБРР», — написал Кравцов.

Он подчеркнул, что привлеченные средства пойдут исключительно на приобретение материалов, работы «Укрзализныця» будет проводить своими силами.

Глава «Укрзализныци» напомнил, что последние два года внимание компании было сосредоточено на обновлении вагонного и локомотивного парка.

«Теперь очередь за железнодорожным полотном. Во-первых, это безопасность, во-вторых, увеличим пропускную способность, в-третьих — это возможность увеличивать скорость на отдельных участках как для грузовых, так и для пассажирских поездов, тем самым уменьшая энергозатратные остановки», — сказал Кравцов.

Он также поблагодарил ЕБРР и новую команду Кабмина за помощь в реализации этого соглашения.