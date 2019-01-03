В ГФС отчитались о количестве легализированных «евроблях»

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о таможенном оформлении 16,5 тыс. автомобилей с иностранной регистрацией с 25 ноября 2018 года, когда вступили в силу новые правила, по 2 января 2019 года.
Как указало ведомство на сайте, из них почти 14 тыс. автомобилей пребывали на таможенной территории с нарушениями таможенного законодательства, за что их собственники уплатили по 8,5 тыс. грн на общую сумму почти 119 млн грн.
«Наиболее активно граждане оформляли транспортные средства в Киеве — 3037 автомобилей, Волынской — 2642, Черновицкой — 2058 и Закарпатской областях — 1137», — отметили в ГФС.
Напомним, что Верховная Рада приняла законы о снижении акцизного налога с автомобилей и об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей, зарегистрированных в других государствах. При этом владельцам авто на еврономерах (т.н. «евроблях») установлена льготная ставка акциза (с коэффициентом 0,5) для растаможки в течение 90 календарных дней.
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