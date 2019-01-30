АМКУ признал УЗ монополией и посоветовал создать регулятор для формирования ж/д тарифов

Инфраструктура железнодорожного транспорта законодательно закреплена за АО «Укрзализныця», на рынке предоставления в пользование железнодорожного транспорта АО «Укрзализныця» является субъектом естественной монополии. Об этом сказано в отчете антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка первозок грузов железнодорожным транспортом за 2017-2018 годы.
При этом, АМКУ дал предложения по развитию конкуренции на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом. Так, одним из шагов, по мнению, АМКУ, должно стать создание независимый регулятор для регулирования тарифов на ж/д перевозки.
«С целью развития конкуренции, предотвращения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, Антимонопольный комитет Украины предлагает Кабинету министров Украины создать независимый регулятор в отрасли транспорта, в частности железнодорожного», сказано в документе.
Кроме того, АМКУ предлагает разработать и внести в Верховную Раду Украины проект Закона Украины «О железнодорожном транспорте», положения которого будут способствовать внедрению конкурентных условий на рынках железнодорожных перевозок.
«В частности, предусматривать выделение оператора инфраструктуры, разграничение предоставления услуг грузовых и пассажирских перевозок, либерализацию рынка предоставления услуг грузовых магистральных локомотивов и тому подобное», говорится в отчете АМКУ.
Также АМКУ рекомендовал разделить путевое хозяйство (пути, инфраструктура) и бизнес перевозки, в частности, допустить частные локомотивы, чтобы исключить влияние на других участников рынка грузоперевозок.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016