Войти
Трамп намерен признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции
дружба народов
Трамп намерен признать президентом Венесуэлы лидера оппозиции
МЭРТ предлагает Порошенко ветировать закон о продлении моратория на продажу земли
резонанс
МЭРТ предлагает Порошенко ветировать закон о продлении моратория на продажу земли

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Парламент Греции проголосует сегодня за соглашение об изменении названия Македонии

272
Парламент Греции проголосует сегодня за соглашение об изменении названия Македонии

Парламент Греции в четверг проведет голосование о ратификации соглашения с Македонией об изменении названия балканского государства. Голосование состоится поздно вечером, сообщает ЕП.

Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса заручилось поддержкой не менее 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиция, которая даже рассматривала возможность инициировать вотум недоверия правительству, чтобы отложить голосование. Однако оппозиционная партия «Новая демократия», по данным греческих СМИ, все же решила не делать этого.

Соглашение, направленное на урегулирование 28-летнего спора между двумя странами об использовании термина «Македония», вызвала сильное сопротивление среди многих греков.

Напомним, македонские депутаты уже одобрили соглашение. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование в Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Читайте также: В Венесуэле столкновения между властью и сторонниками оппозиции

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имела одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.

Греция, Македония
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 24 января 2019
Среда, 23 января 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

И снова о госбанках

По состоянию на 01.12.2018 на государственные банки приходилось 55% чистых активов банковской системы и приблизительно 63% депозитов населения. Такая статистика ясно показывала, что госбанки по-прежнему могли оказывать определяющее влияние на банковскую систему Украины, и если не открыто надиктовывать условия для негосударственных банков, то, во всяком случае, устанавливать негласные правила игры на рынке.
Джеймс Альтушер
Джеймс Альтушер
хедж-фонд менеджер, предприниматель, автор бестселлеров

11 причин бросить работу в 2019 году

Спросите себя, каков ваш идеальный день? Какие фотографии на вашем телефоне? То, что вы фотографируете чаще всего, может содержать подсказку. Что делает вас более энергичными? Перечислите все, что вы делали в прошлом месяце, а затем оцените это по тому, насколько вы были счастливы. Все это приводит к подсказкам относительно вашей цели.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «единственно верной» экономической теории

«Единственно верная» экономическая теория или «общая» экономическая наука невозможны. Это понял Фейерабенд в работе «Ксенофан и боги Гомера» (и я в т.ч. благодаря ему тоже понял). Эта невозможность была понятна еще в Вавилоне. Поэтому там составляли списки наук и определяли - такие-то вопросы описываются и регулируются этими дисциплинами, а такие-то - вот этими. Чем-то похоже на книгу рецептов для приготовления пищи. Поэтому надо не объединять экономические модели, а разъединять.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016