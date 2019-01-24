Парламент Греции проголосует сегодня за соглашение об изменении названия Македонии

Парламент Греции в четверг проведет голосование о ратификации соглашения с Македонией об изменении названия балканского государства. Голосование состоится поздно вечером, сообщает ЕП.

Ожидается, что парламент ратифицирует соглашение. Правительство премьер-министра Алексиса Ципраса заручилось поддержкой не менее 151 депутата в 300-местном парламенте.

Против документа выступает оппозиция, которая даже рассматривала возможность инициировать вотум недоверия правительству, чтобы отложить голосование. Однако оппозиционная партия «Новая демократия», по данным греческих СМИ, все же решила не делать этого.

Соглашение, направленное на урегулирование 28-летнего спора между двумя странами об использовании термина «Македония», вызвала сильное сопротивление среди многих греков.

Напомним, македонские депутаты уже одобрили соглашение. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование в Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.

Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имела одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.