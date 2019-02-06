Послы НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Об этом передает ТАСС.
Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.
«Через несколько минут мы подпишем протокол о вступлении Македонии в альянс. Это исторический момент», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая торжественную церемонию подписания. Он приветствовал решение Македонии сменить название для урегулирования конфликта с Грецией, «что способствовало региональной безопасности», а также приверженность Скопье «демократии и пути реформ».
НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет — решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет — с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.
Преспанское соглашение об изменении названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония» было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016