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Послы НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс

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Послы НАТО и Македония подписали протокол о вступлении страны в альянс

Послы 29 государств НАТО и Македонии подписали в среду в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе протокол о вступлении этой страны в организацию в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова. Об этом передает ТАСС.

Теперь протокол будет передан для ратификации сначала государствам альянса, а только после завершения этого процесса его сможет ратифицировать Македония. Ожидается, что данная процедура будет завершена уже в этом году, и страна официально станет 30-м членом НАТО на саммите альянса в Лондоне в декабре, где блок отметит свое 70-летие.

«Через несколько минут мы подпишем протокол о вступлении Македонии в альянс. Это исторический момент», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая торжественную церемонию подписания. Он приветствовал решение Македонии сменить название для урегулирования конфликта с Грецией, «что способствовало региональной безопасности», а также приверженность Скопье «демократии и пути реформ».

НАТО ждала присоединения Македонии более 10 лет — решение о ее приеме в альянс было готово к подписанию с апреля 2008 года. Хорватия и Албания его тогда получили и в 2009 году вступили в НАТО, а процесс вступления Македонии заблокировала Греция из-за спора о госнаименовании, продолжавшегося 27 лет — с момента ее появления вместе с остальными балканскими государствами после распада Югославии. Греция опасалась, что Македония предъявит территориальные претензии на греческую область Македония.

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Преспанское соглашение об изменении названия страны с «Республика Македония» на «Республика Северная Македония» было подписано 17 июня 2018 года главами МИД Македонии и Греции на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами. 11 января 2019 года парламент Македонии одобрил внесение соответствующих поправок в конституцию. Парламент Греции ратифицировал договор 25 января. Процесс подписания и парламентской ратификации этого документа сопровождался многочисленными политическими скандалами и протестами.

НАТО, Македония
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