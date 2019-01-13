Рейтинг Трампа среди американцев снизился

Согласно последнему опросу издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа составил 44%. По сравнению с аналогичными показателями в прошлом месяце он снизился на три пункта, с 47% в декабре, отмечают специалисты.

Опрос, как подчеркнули социологи, был проведен в период с 8 по 11 января. Он стартовал в 21 день приостановки работы федерального правительства США и выпал на окончание недели, когда тысячи госслужащих впервые не получили свою зарплату из-за так называемого шатдауна.

В этот период, согласно результатам исследования, «решительную поддержку» президенту США выразили только 22% американцев (673 человека), почти столько же человек (661, 22%) заявили о частичном одобрении деятельности Трампа. Частично не одобрили главу государства тем временем 15% жителей США (446 человек). Об абсолютном недовольстве политикой американского лидера тогда заявили еще 1235 человек (41%). Таким образом, рейтинг неодобрения Трампа, как заметили социологи, на фоне шатдауна вырос до 56%. В декабре прошлого года такую точку зрения выражали 53% американцев.

Всего в последнем опросе, согласно материалам специалистов, приняли участие 3015 человек. Погрешность исследования, по оценкам экспертов, составляет плюс-минус 1,78 процентных пункта.

12 января в Соединенных Штатах был побит рекорд приостановки работы правительства. К этому моменту ряд американских федеральных ведомств не работал уже 22 дня. Предыдущий такой рекорд был установлен при Билле Клинтоне. Тогда шатдаун продлился 21 день — с 16 декабря 1995 года по 5 января 1996 года. В этот раз приостановка работы правительства США связана с разногласиями в конгрессе по поводу выделения бюджетного финансирования на строительство стены на границе с Мексикой. Против этой идеи выступают демократы. Трамп ранее даже грозил ввести в стране режим чрезвычайного происшествия, чтобы одобрить эту инициативу в обход конгресса. Однако позже, «руководствуясь здравым смыслом», президент США отказался от этой идеи.