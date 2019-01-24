Парламент Греции перенес голосование по соглашению с Македонией

Голосование в греческом парламенте по соглашению Афин и Скопье о переименовании Македонии перенесено с вечера четверга на день пятницы. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя парламента Греции Спирос Ликудис. Дискуссии в парламенте транслирует в прямом эфире парламентский телеканал Vouli TV.
«Дебаты по соглашению на пленарном заседании парламента завершатся в 01:30 пятницы. Голосование по соглашению пройдет завтра, в пятницу, 25 января, в 14:30», — сообщил Ликудис.
По его словам, решение о переносе голосования принял президиум парламента для того, чтобы «хватило времени высказать свою позицию всем депутатам, которые записались для выступлений».
Ранее предполагалось, что двухдневные дебаты на пленарном заседании завершатся в четверг в полночь, после чего последует поименное голосование.
Напомним, македонские депутаты уже одобрили соглашение. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование в Республику Северную Македонию Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Вступление в силу соглашения положит конец одному из самых длительных в мире дипломатических споров, который начался почти три десятилетия назад с провозглашением Македонией независимости. С 1991 года Афины отрицали, что Македония имеет право носить свое название, поскольку Греция имела одноименную провинцию, которая в давние времена была колыбелью империи Александра Македонского.
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