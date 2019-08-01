ЦИК признала избранными уже 153 новых депутатов

Центральная избирательная комиссия на заседании в четверг признала избранными на внеочередных парламентских выборах 21 июля 17 народных депутатов Украины, таким образом, всего признаны избранными уже 153 народных депутата.
Как сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, установлены результаты выборов в 17 одномандатных избирательных округах.
Избранными народными депутатами Украины признаны Игорь Гузь (округ № 19), Вячеслав Медяник (№ 27), Юрий Корявченков (№ 33), Денис Герман (№ 35), Валерий Гнатенко (№ 49), Владимир Арешонков (№ 64), Сергей Кузьминых (№ 67), Эдуард Прощук (№ 85), Александр Горобец (№ 95), Алексей Кузнецов (№ 106), Сергей Вельможный (№ 112), Мария Мезенцева (№ 168), Дмитрий Шенцев (№ 176), Георгий Мазураш (№ 203), Валерий Божик (№ 204), Сергей Швец (№ 214), Людмила Буймистер (№ 223).
Кроме того, на заседании был утвержден финансовый отчет об использовании средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных президентских выборов 31 марта, который будет подан в Счетную палату.
Планируется, что ЦИК продолжит свою работу 2 августа в 12:00.
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