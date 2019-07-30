ЦИК закончила прием оригиналов протоколов окружных комиссий

Центральная избирательная комиссия приняла оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля от всех 199 окружных избирательных комиссий (ОИК).
«По состоянию на 30 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОИО (одномандатных избирательных округов)», — сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК во вторник.
В сообщении отмечается, что Центризбирком во вторник принял протоколы об итогах голосования ОИК № 69 (Закарпатская область), а также протоколы ОИК ОИО № 18 (Винницкая обл.), 52 (Донецкая обл.), 84 (Ивано-Франковская обл.), 121 и 124 (Львовская обл.), 137 (Одесская обл.), 151 (Полтавская обл.), 201 (Черновецкая обл.) с пометкой «уточненный».
В то же время ЦИК поручила до 1 августа подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 127 (Николаевская область) с меткой «уточненный».
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