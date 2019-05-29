Исполнитель роли Джона Сноу попал в реабилитационный центр после окончания «Игры престолов»

Исполнитель роли Джона Сноу в «Игре престолов» Кит Харингтон обратился в центр реабилитации для того, чтобы справиться с алкоголизмом и стрессом. Как сообщает Page Six со ссылкой на источники, актеру понадобилась помощь из-за окончания сериала.

«Он понял, что „это конец“, это было то, над чем они так усердно работали на протяжении нескольких лет», — рассказал изданию друг актера.

По информации издания, Харингтон находится в оздоровительном центре в штате Коннектикут около месяца. Он приехал учреждение за несколько недель до выхода финальной серии заключительного сезона «Игры престолов».

Актер проходит психологические тренинги, практикует медитацию для борьбы со стрессом и негативными эмоциями. Page Six сообщает, что месяц пребывания в центре стоит $120 тыс.

«Харингтон решил использовать перерыв в своем графике, как возможность провести некоторое время в оздоровительном центре, чтобы решить некоторые свои проблемы», — приводит Page Six слова представителя актера.

По данным издания, жена Харингтона актриса Роуз Лесли, которая в сериале исполнила роль Игритт, поддерживает актера.

В марте этого года Харингтон рассказал, что вынужден был обратиться за помощью к психотерапевту, когда создатели сериала решили воскресить его персонажа, Джона Сноу, убитого по сценарию в финале пятого сезона. Актер признался, что ему лично воскрешение его киногероя далось очень нелегко, так как он оказался в центре внимания.