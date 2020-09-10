Умерла актриса из бондианы и «Игры престолов»

Британская актриса, Дама-Командор ордена Британской империи Диана Ригг умерла на 83 году жизни, сообщает BBC News
«Она мирно умерла сегодня утром дома в окружении семьи, которая попросила не беспокоить ее в это трудное время», — сказал агент актрисы.
Мировую известность Диане Ригг принесли британский телесериал 1960-х годов «Мстители» и роль Трейси Бонд — девушки агента 007 в фильме «На секретной службе Ее Величества».
В 1988 году актрису удостоили Ордена Британской империи, а в 1994 году — титула «Дама-Командор». В 1997 году Ригг получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в телевизионном фильме «Ребекка».
С 2013 по 2017 год Диана Ригг снималась в сериале «Игра престолов» — она играла роль Оленны Тирелл — главы рода Тирелл.
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