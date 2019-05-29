Ефремов похвалил Зеленского и хочет на свободу

Экс-«регионал» Александр Ефремов, обвиняемый в госизмене, рассказал, что команду Владимира Зеленского еще несколько лет назад интересовала вопросы государственного уровня. В интервью для «Громадське» он рассказал о своем знакомстве с Зеленским.
«Впервые я с ним встретился на юбилее Кучмы лет восемь назад (вероятно, речь идет о 75-летии Леонида Кучмы, которое отмечали в 2013 году — ред.). Собралась большая компания ребят из „Квартала“, и мы с ними разговаривали», — отметил он.
«Я бы сказал, что этот парень умеет слушать и умеет слышать. Я и до этого часто общался с артистами разного уровня. Но настолько он глубоко вслушивался в разговор, пытался дойти до глубины вопросов, которые обсуждались» — добавил Ефремов, который был главой фракции «Партии регионов» в 2010-2014 годах.
«А вопросы поднимались довольно серьезные, ведь я представлял парламент», — уточнил он.
Ефремов отметил: «Это был интересный разговор. И не только с Зеленским, у него и команда очень интересна. Тот самый Женя Кошевой».
«Их интересовали вопросы чисто государственного уровня. Меня тогда это удивило. Сегодня уже не удивляет» — признался он.
При этом на вопрос, чего он ждет от властей Украины, Ефремов ответил: «Я ожидаю, что суд встанет на сторону закона и примет законное решение».
«В течение трех лет мне не могут объяснить и не могут привести ни одного доказательства, что я нарушил, в связи с чем меня удерживают в тюрьме. И когда я задаю вопрос стороне обвинения и судьям, то они только молчат и прячут глаза», — отметил он.
«Я иду исключительно законным путем, не жду привилегий. Но, на мой взгляд, кто-то должен ответить за то, что три года человека, которого ни в чем не могут обвинить, удерживают в СИЗО», — заявил Ефремов.
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