Зеленский встретился с семьями погибших на шахте «Лесная»

Президент Украины Владимир Зеленский посетил шахту «Лесная» в Сокальском районе Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент пообщался с родными шахтеров и выразил им искренние соболезнования.
Владимир Зеленский акцентировал на необходимости решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.
«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», — подчеркнул Президент.
Также глава государства встретился с работниками шахты «Лесная» ГП «Львовуголь». Шахтеры рассказали Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.
Также президент провел совещание о ночной аварии и ситуации на шахте.
Как сообщалось, 29 мая на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» произошел обвал породы. Погибли два горняка 1971 и 1997 годов рождения.
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