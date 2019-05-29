За право пообедать с Уорреном Баффеттом уже готовы платить более $3,5 млн

Ставки за право пообедать с инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом достигли рекордно высокого показателя — более $3,5 млн — на ежегодном благотворительном аукционе в США. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal.

Прежний рекорд — около $3,46 млн — был установлен в 2012 году и повторен в 2016 году. В прошлом году победитель торгов, пожелавший остаться неизвестным, выложил за обед с инвестором-миллиардером чуть более $3,3 млн.

Аукцион, устраиваемый уже в 20-й раз, проходит в режиме онлайн на интернет-площадке eBay 26-31 мая. Победитель торгов традиционно получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности около $30 млн.

Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище «Оракул из Омахи».