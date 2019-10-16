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«Корум Украина» оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги «Львовугля»

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«Корум Украина» оспорит в суде решение АМКУ о штрафе в 53 млн грн за торги «Львовугля»

ООО «Корум Украина», оштрафованное Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия «Львовуголь», намерена оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

«ООО „Корум Украина“ возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства», — говорится в официальной позиции компании, опубликованной на сайте компании во вторник вечером.

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«Корум Украина» считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий.

«По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО „Корум Украина“ не осуществляло и не получило доходов», — говорится в заявлении компании.

Напомним, 15 октября на странице Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Facebook была опубликована информация о нарушении ООО «Корум Украина» законодательства про защиту экономической конкуренции. Компанию оштрафовали на 53 млн гривен.

АМКУ, Львовуголь, штраф, ООО "Корум Украина"
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