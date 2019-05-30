Отказ покупать уголь львовских шахт компанией «Центрэнерго» делает их убыточными, – Бондарь

Шахты Львовско-Волынского бассейна получают убытки и требуют поддержки госбюджета, поскольку их продукцию больше не покупает компания «Центрэнерго». Такое мнение озвучил народный депутат Михаил Бондарь.

«Если ранее шахты ГП „Львовуголь“ получали средства за сбыт продукции, то сейчас из-за отсутствия реализации у госпредприятия вообще нет средств. Они сейчас пишут письма Министерству энергетики, что в связи с отсутствием реализации они полностью убыточны и им необходима поддержка из госбюджета. Вот чем чревато, что нет реализации угля», — отметил народный депутат, которого цитируют Украинские Новости.

Говоря о причинах сложившегося кризиса, связанного с отсутствием отгрузки угля львовских шахт, Михаил Бондар сообщил: «Раньше был логичный механизм. Центрэнерго забирал павлоградский уголь, а ДТЭК — уголь Львовско-Волынского бассейна. И шла экономия на вагонах, на логистике, все было логично. Но затем случилось так, что Центрэнерго начало покупать уголь с частной шахты „Краснолиманской“, неучтенный уголь с так называемых „забоев Януковича“, и, в том числе, бизнесмен Виталий Кропачев взял эти поставки под свою опеку. Хотя открыто криминальное дело. К сожалению, Центрэнерго не хочет брать львовский уголь», — отмечает народный депутат.

По мнению Михаила Бондаря, министерство энергетики и угля обязано повлиять на ситуацию с проблемами львовских госшахт, связанными с отсутствием реализации угля.

«Министерство обязано повлиять на ситуацию. Хотя Центрэнерго не находится в прямом подчинении Минэнергоуля, но компания в подчинении Фонда госимущества и в подчинении Кабмина. Ттак или иначе Министерство энергетики должно поднимать вопрос на заседаниях Кабмина. Но идет какое-то замалчивание проблемы», — отметил Михаил Бондар.

Напомним, в середине мая около 200 шахтеров угольных предприятий Западной Украины собрались около здания Министерства энергетики и угольной промышленности с требованием выплатить долги по зарплате и покупать их уголь. По информации от народного депутата Михаила Бондаря раньше весь уголь ЛВБ покупало предприятие Госугольпостач, но после появления структур Кропачева ситуация резко поменялась.

Как ранее сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил на пятницу заседание СНБО из-за проблем в угольной отрасли.