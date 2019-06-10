Кабмин обнародовал постановление об отделении ГТС

Кабинет министров Украины опубликовал постановление от 5 июня № 485, согласно которому отделение газотранспортной системы (ГТС) от НАК «Нафтогаз Украины» будет реализовываться по модели ownership unbundling. Об этом соощает Интерфакс-Украина.
Документ, опубликованный на сайте правительства, вносит изменения в постановление Кабмина от 1 июля 2016 года № 496, которое регламентирует условия анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины».
В частности, документ устанавливает, что проект акта о передаче «Нафтогазу» полномочий по корпоративному управлению ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) должен предусматривать безусловный возврат полномочий по управлению Минэнергоугля не позднее 1 января 2020 года.
До 20 июня текущего года соответствующий проект акта должен быть разработан.
Как сообщалось ранее со ссылкой на пресс-службу «Магистральных газопроводов Украины», что OU-модель предусматривает подачу заявки на сертификацию оператора, подписание транзитного соглашения, получение имущества, необходимого для осуществления транспортирования газа МГУ и не требует дополнительных законодательных изменений.
Согласно заявлению компании, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил разработать детальный план действий, а также скоординировать действия с Европейской комиссией, секретариатом Энергетического сообщества, Всемирным банком и другими международными партнерами.
«Прилагаем усилия для надлежащего выполнения данного решения с нашей стороны и надеемся на сотрудничество со всеми участниками процесса», — заявили в компании.
Перед заседанием Кабмина какие-либо проекты относительно анбандлинга отсутствовали в повестке дня, опубликованной на правительственном портале.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал НАК «Нафтогаз Украины» принять решения, необходимые для завершения процесса отделения газотранспортного бизнеса по модели OU. По его мнению, она является наиболее приемлемой и единственной, которая может быть реализована до конца 2019 года.
В свою очередь НАК является сторонником анбандлинг по модели ISO (Independent System Operator), обеспечивающей защиту интересов Украины в рамках арбитража против «Газпрома» на $12 млрд. ISO в отличие от модели OU не требует приватизации ГТС Украины.
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