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Как в Украине будет работать транзит газа из РФ в ЕС по европейским правилам

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Как в Украине будет работать транзит газа из РФ в ЕС по европейским правилам

Со следующего года Украина готова транспортировать российский газ в ЕС только по европейским правилам. Долгое время Москва хотела работать по старой схеме, но в сентябре на газовых переговорах в Брюсселе в конце концов согласилась на европейские нормы. Киев хочет ввести европейское законодательство еще до конца года. Но что именно означает транзит газа по правилам ЕС?

Третий энергопакет против монополий

Рынок природного газа по своей природе тяготеет к монополии. Причина в том, что есть только одна сеть газопроводов, по которой газ транспортируют. И кто эту газотранспортную систему контролирует, тот имеет монополию, поскольку может решать, какому поставщику давать доступ к сети и на каких условиях.

В постсоветских странах и добыча, и продажа, и транспортировка газа в итоге оказались сосредоточенными в руках государственных компаний — «Нафтогаза» в Украине и «Газпрома» в России. Между ними и действует нынешний контракт на транзит газа, который был подписан в 2009 году. Его подписанию предшествовала так называемая «газовая война» между Украиной и Россией, когда в том же 2009 году поставки голубого топлива были прекращены не только в Украину, но и по территории Украины в ЕС.

Такое противостояние, последствия которого ощутили на себе и страны ЕС, побудило Евросоюз, выступающий против любых монополий на газовом рынке, принять Третий энергопакет. Цель этого набора директив и постановлений заключается в дальнейшей либерализации энергетического и газового рынка, а также в усилении прав потребителей. В частности, не допускается сосредоточение в одних руках транспортных сетей, производства энергоносителей и их сбыта потребителям. Речь идет о так называемом «анбандлинге».

Отдельный оператор газотранспортной системы

На практике это выглядит так, что для управления сетью газопроводов создают отдельного оператора. Такой оператор газотранспортной системы, или TSO, должен быть полностью независимым от предприятий, которые газ добывают или продают. И даже если и оператор и газовые компании принадлежат одному владельцу, например государству, то Третий энергопакет выдвигает ряд предохранителей, которые должны гарантировать самостоятельность менеджмента TSO.

В Украине это будет выглядеть так. «Нафтогаз» находится под управлением украинского правительства в целом. А оператор ГТС, после его отделения, будет под управлением исключительно Министерства финансов. Для обеспечения независимости в законе Украины об отделении деятельности по транспортировке газа, который вступил в силу 17 ноября, прописали, что ни правительство, ни премьер не могут контролировать, координировать назначать руководство оператора. Более того, закон запрещает любому, в том числе и премьеру, вмешиваться в то, как министерство финансов управляет корпоративными правами TSO.

Анбандлинг в последний момент

Выделение из структуры «Нафтогаза» оператора ГТС было предусмотрено еще законом о рынке природного газа от 2015 года. Впрочем, длительное время анбандлинг был заблокирован. Завершить его Украина не могла, поскольку транзитный контракт, который действует до конца 2019 года, не предусматривает другого оператора ГТС, кроме «Нафтогаза». И «Газпром» не соглашался это менять.

Но Украина и не подготовила анбандлинг — из-за внутренних споров в руководстве страны касательно его модели. Процесс сдвинулся с места только после смены власти и назначения нового правительства. Уже в сентябре Кабмин принял решение о модели анбандлинга.

Она заключается в том, что сейчас в структуре «Нафтогаза» создано ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ), которое и выполняет функции TSO. С 1 января, после прекращения действующего контракта на транзит, ОГТСУ продадут предприятию «Магистральные газопроводы Украины», которое также является государственным и было переведено под контроль Минфина. Цена продажи будет динамичной, с рассрочкой на 15 лет. Она будет зависеть прежде всего от будущего транзита газа через Украину, ведь если он будет продолжаться в больших объемах, то именно он будет главной статьей доходов ОГТСУ. В то же время с 1 января государство, останется владельцем ГТС Украины, передаст эту систему в управление ОГТСУ на праве хозяйственного ведения.

Сертификация независимого оператора

Третий энергопакет ЕС предусматривает, что о независимости оператора можно говорить только после его сертификации. Ее проводит национальный регулятор — в Украине это Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В начале октября ОГТСУ подал заявку на сертификацию. 22 ноября регулятор планирует рассмотреть вопрос лишь о предварительной сертификацию.

Правила ЕС предусматривают и внешний контроль: сертификацию украинского оператора еще предстоит проверить Секретариату Энергетического сообщества в Вене. Анбандлинг будет полностью соответствовать европейским нормам только тогда, когда Секретариат Энергетического сообщества подтвердит решение НКРЭКУ.

Ни из Вены, ни из Брюсселя (а Еврокомиссия неформально участвует в согласовании сертификации) замечаний по анбандлингу не звучало. В «Нафтогазе» предполагали, что Секретариату Энергетического сообщества понадобятся полтора-два месяца на согласование. И это может создать проблему для Украины, ведь российская сторона заявляла, что хочет подписывать контракт на транзит уже с полностью сертифицированным оператором. Киев же не видит необходимости ждать и предлагал прописать в контракте положение о том, документ вступит в силу после окончательной сертификации.

Как будет работать транзит по европейским правилам?

После того, как в Украине завершат анбандлинг, оператор ГТС будет предлагать всем заинтересованным компаниям мощности для транспортировки газа и не сможет никому просто так отказать. Тарифы также будут одинаковыми для всех, они будут зависеть не от того, хочет бронировать мощности российский «Газпром» или, например, польская PGNiG, а от условий, прежде всего объемов и продолжительности прокачки газа. Тарифы устанавливает не оператор, а регулятор.

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Еще в сентябре российские СМИ распространили утверждение, что после внедрения европейских правил новый оператор ГТС Украины будет обязан выставлять на аукцион мощности и без подписания нового контракта с «Газпромом». В «Нафтогазе» эту информацию опровергли. В итоге, после последнего раунда газовых переговоров Украина-ЕС-Россия заместитель председателя Еврокомиссии Шефчович расставил точки над «і». По его словам, без нового соглашения между операторами ГТС Украины и России (так называемый «interconnection agreement») невозможен будет ни долгосрочный транзит, ни краткосрочное бронирование мощностей.

Источник

транзит газа, анбандлинг
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