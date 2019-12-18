Новый оператор ГТС должен начать работу в январе

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» как оператора газотранспортной системы, потвердив соответствие анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» европейским правилам.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

«Это очень важное решение подтверждает, что анбандлинг Нафтогаза осуществляется в соответствии с европейскими правилами. Ожидаем старт работы нового оператора ГТС уже в январе 2020 года», — отметил Гончарук.

Как сообщалось, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины.

С 1 января 2020 деятельность по транспортировке газа будет выделена от структуры НАК «Нафтогаз Украины». Украина получит независимого оператора ГТС, который станет контрагентом в будущих транзитных контрактам.