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Новый оператор ГТС должен начать работу в январе

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Новый оператор ГТС должен начать работу в январе

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза согласовал сертификацию ООО «Оператор ГТС Украины» как оператора газотранспортной системы, потвердив соответствие анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» европейским правилам.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Правительственный портал.

«Это очень важное решение подтверждает, что анбандлинг Нафтогаза осуществляется в соответствии с европейскими правилами. Ожидаем старт работы нового оператора ГТС уже в январе 2020 года», — отметил Гончарук.

Как сообщалось, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества ЕС одобрил выдачу сертификации оператору газотранспортной системы Украины.

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С 1 января 2020 деятельность по транспортировке газа будет выделена от структуры НАК «Нафтогаз Украины». Украина получит независимого оператора ГТС, который станет контрагентом в будущих транзитных контрактам.

ГТС, анбандлинг, Алексей Гончарук
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