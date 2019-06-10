Какой курс гривны ждать летом

В конце мая – начале июня гривну начало лихорадить, хотя традиционно это один из самых спокойных периодов на рынке. Официальный курс гривны к доллару с 22 мая по 5 июня вырос на 4,2% – с 26,11 грн/$ до 27,21 грн/$. Это самое значительное ослабление национальной валюты с начала года. Даже в марте, перед первым туром президентских выборов, гривна потеряла меньше – 3,6%, уже в апреле вернувшись к тренду умеренной ревальвации.

Несмотря на пик предвыборных баталий, гривна не только устояла от потрясений, но и завершила апрель на полуторамесячном максимуме – 26,5 грн/$. «Укрепление курса во многом было связано с последовательной политикой НБУ по удержанию высоких процентных ставок в рамках инфляционного таргетирования, и в этой связи значительного захода в страну валюты от нерезидентов для покупки гривневых ОВГЗ», – считает директор казначейства Райффайзен Банка Аваль Владимир Кравченко.

С начала года нерезиденты увеличили вложения в ОВГЗ в 6,88 раза – до 43,67 млрд грн, в том числе в гривневые бумаги, которые составляют 99% их портфеля, – на 37,14 млрд грн. Для их покупки иностранцы завели в страну почти $1,4 млрд.

Подключение украинского рынка к Clearstream с 27 мая упростило доступ нерезидентов к ОВГЗ, что поддержит курс в долгосрочной перспективе. «Ключевой позитивный фактор для гривны в ближайшие три месяца – это рост активности иностранных инвесторов по покупке гривневых ОВГЗ благодаря старту работы в Украине международной системы Clearstream», – считает руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко.

Иностранцы уже начали тестировать новый механизм. «Участники рынка проводят тестовые сделки, и их объем растет. Мы думаем, что участники будут готовы полноценно участвовать в «линке» в течение нескольких недель», – сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Значительного притока денег рынок пока не ждет. «Растущие глобальные экономические и геополитические риски, а также высокая политическая неопределенность внутри самой Украины будут серьезно сдерживать активность покупателей ОВГЗ», – считает господин Мартыненко. К тому же апрельское решение НБУ о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. – до 17,5%, что Нацбанк сделал впервые с мая 2017 года, помогло Минфину продолжить снижение доходности своих ценных бумаг.

«В мае курсовая волатильность в целом была умеренной, а основным фактором дестабилизации выступил политический фактор, который усилился в конце месяца», – говорит директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Инвесторов в конце мая напугало увеличение политической нестабильности: роспуск парламента, отставка правительства, разговоры о дефолте, которые президенту Зеленскому пришлось дезавуировать, и фактический срыв программы МВФ.

Но курс выдержал этот удар. После повышения выше 27 грн/$ курс вновь начал укрепляться – уже 7 июня на межбанке доллар упал до 26,6 грн/$. Этому способствовало сохранение жесткой монетарной политики НБУ – вчера он оставил учетную ставку на уровне 17,5%. «Политические события пока не имели негативного влияния на финансовые рынки Украины и на курс гривны, который в последнее время, на удивление, демонстрировал позитивную динамику к укреплению», – говорит Владимир Кравченко.

Планы на лето

В первой половине лета начальник отдела продаж казначейских продуктов ОТП Банка Юрий Крохмаль ожидает на валютном рынке спокойную обстановку. «Ведь, с одной стороны, у аграриев межсезонье, а с другой – импортеры также снижают свою активность. При этом такой покой происходит вместе со снижением ликвидности рынка и его повышенной чувствительности к любым информационным поводам», – отмечает он.

Но фактор парламентских выборов 21 июля будет довлеть над рынком. «Политический фон остается «шумным», но предсказуемым, поэтому рынки не ожидают усиления негативного влияния на курс с этой стороны. По всей вероятности, по сезонной традиции гривна будет оставаться относительно крепкой в течение последующих одного-двух месяцев лета, как и предыдущие два года», – считает Владимир Кравченко.

Сохранение экономического роста в Украине и благоприятной ситуации на внешних рынках может обеспечить достаточное поступление валюты в страну и плавную динамику курса, как это было в предыдущие годы. «Есть все шансы остаться в коридоре 26,1-27,3 грн/$», – надеется Юрий Крохмаль.

Впрочем, ждать традиционную ревальвацию банкиры не советуют. Поскольку рынок уверовал в то, что осенью всегда происходит девальвация, а значит, выгодно валюту купить летом, все большее количество покупателей спешат выйти на межбанк быстрее остальных: два года назад девальвация гривны наблюдалась с конца августа, год назад – с конца июля. Последний курсовой скачок может означать, что девальвация может произойти в любой момент.

«Период политических пертурбаций, досрочные выборы в Верховную Раду, пауза в сотрудничестве с МВФ и выплаты Украины по внешним долгам создают информационный фон, который будет способствовать девальвационным настроениям. Дополнительное давление на гривну может вызвать риторика о возможном дефолте страны и свертывании программы сотрудничества с МВФ. Это может не только снизить аппетит иностранцев к украинскому долгу, но и вызвать обратный процесс», – считает Юрий Крохмаль. Именно на 2019 год приходится пик выплат по внешнему госдолгу.

Угрозы для курса

Финансисты солидарны в том, что угрозы для курса исходят от потенциального «бегства» нерезидентов, если они гривневые выплаты по ОВГЗ будут конвертировать в валюту. «Этим летом будет погашаться значительная часть гривневых ОВГЗ, большое количество которых приобрели инвесторы-нерезиденты. Поэтому существует высокая вероятность конвертации этого гривневого ресурса в иностранную валюту, что, безусловно, повлияет на курс гривны в сторону девальвации», – считает директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

Директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук среди факторов, которые в ближайшее время будут влиять на спрос и предложение иностранной валюты на межбанковском рынке, в первую очередь также называет действия нерезидентов, которые «приобрели краткосрочные ОВГЗ и планируют выводить инвестиции из Украины после погашения ОВГЗ».

Частичный выход нерезидентов ожидает и главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов: «В июне-августе истекает срок обращения коротких ОВГЗ, которые активно покупали иностранные инвесторы в начале 2019 года. Их выход из госбумаг будет генерировать дополнительный спрос на валюту и таким образом предопределять умеренную девальвацию национальной валюты». Александр Мартыненко подсчитал, что летом правительству предстоит погасить гривневые ОВГЗ на 47 млрд грн. «Есть высокая вероятность, что вышеупомянутые риски побудят инвесторов вложить в иностранную валюту, по крайней мере, часть от полученных погашений», – подчеркнул он.

Но в НБУ считают эти опасения надуманными. «Портфель нерезидентов диверсифицирован по срокам, и мы сегодня не ждем одномоментного выхода инвесторов. Не исключено, что часть этих средств будет рефинансирована, часть – выпущена на валютный рынок. Но мы закладываем это в свои прогнозы и не видим существенных колебаний на рынке», – говорит глава НБУ Яков Смолий.

Поддержать курс сможет валюта для проведения выборов, но банкиры не могут оценить ее объем, поскольку речь идет о теневом финансировании, часто даже в наличной форме. «Можно предположить, что на рынок будет поступать валюта, связанная с финансированием парламентской избирательной кампании. Такие валютные поступления будут противодействовать девальвационному давлению. По нашему мнению, поступление валюты, связанные с предыдущими президентскими выборами, в значительной мере способствовали укреплению обменного курса, которое мы наблюдали в начале текущего года», – предполагает аналитик ИК Concord Capital Евгения Ахтырко.

Ситуация с экспортными поступлениями не гарантирует однозначную поддержку курсу. Ярослав Кабин ожидает увеличения выручки аграриев от экспорта при условии формирования благоприятных мировых цен на сельхозпродукцию. Но Евгения Ахтырко считает, что «потенциал аграрного экспорта, который был связан с рекордным урожаем зерновых прошлого года, иссякнет».

Давление на курс окажет закупка импортного газа. «Летом традиционно начинается подготовка к отопительному сезону и закачка газа в подземные хранилища. Для этого с высокой вероятностью придется тратить валюту из резервов НБУ, что станет психологическим фактором для участников рынка», – отмечает Ярослав Кабин. Импортного газа придется закупить даже больше обычного, поскольку Украина должна сформировать значительные запасы накануне прекращения транзита российского газа с 2020 года.

Дополнительно будут расти объемы репатриаций за границу дивидендов за 2018 год, что окажет давление на гривну. «Дополнительный спрос на гривневые ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов поможет относительной стабилизации гривны, и курс национальной валюты останется ниже отметки 27 грн/$ в ближайшие пару недель. Тем не менее к середине лета курс может снизиться до 27,3-27,7 грн/$ под давлением спроса на валюту со стороны импортеров энергоносителей и плательщиков дивидендов», – отмечает Александр Мартыненко.

Фактор отсутствия финансирования МВФ и кредитной поддержки других МФО будет влиять на рынок, пока не будет сформировано новое правительство, которое будет выполнять требования кредиторов. «При отсутствии экономических и политических шоков курс в летние месяцы будет находиться в диапазоне 26,5-27,5 грн/$. Дальнейшие курсовые тренды будут определяться вектором и прогнозируемостью экономической и монетарной политики, календарем внешних выплат, ходом сотрудничества с мировыми финансовыми организациями, доходностью ОВГЗ и уровнем спроса на них, конъюнктурой мировых сырьевых и фондовых рынков, объемами экспортной выручки и поступлений от трудовых мигрантов», – перечисляет Олег Куринной.

Эти факторы сыграют скорее в минус курсу гривны, чем в плюс. К концу года, например, инвестиционная компания ICU ожидает курс 28,5-29 грн/$ при заложенных в бюджете 28 грн/$.