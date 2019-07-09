Путин считает, что сближение России и Украины неизбежно

Президент РФ Владимир Путин считает неизбежным строительство союзнических отношений между Россией и Украиной.

«Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно», — сказал Путин в фильме режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

Слова Путина из интервью в фильме, который был показан на фестивале в итальянской Таормине, опубликованы на сайте телеканала НТВ.

Агентство ТАСС со ссылкой на соавтора фильма режиссера-документалиста Игоря Лопатенка указывает, что премьера фильма состоится 19 июля в эфире телеканала «Россия 1». Интервью с Путиным съемочная группа взяла в середине июня, а монтаж происходил в кратчайшие сроки.