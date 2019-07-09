В РФ хотят, чтобы Киев напрямую общался с Донецком

Москва считает, что прямой диалог с Донецком и Луганском является сутью минских соглашений, а новое украинское руководство якобы допускает противоречивые высказывания. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ.

«Пять лет назад наши западные коллеги открыто вмешались во внутренние дела Украины, спровоцировали государственный переворот, привели к власти национал-радикалов, и на пространстве ОБСЕ появился еще один конфликт — на Донбассе, — заявил российский министр. — Все эти пять лет конфликт не мог решаться из-за того, что режим Порошенко категорически саботировал выполнение минских договоренностей».

«Мы желаем новому президенту Украины и новому правительству, которое будет сформировано после выборов в парламент, поскорее избавиться от наследия режима Порошенко», — добавил он.

«Мы внимательно следим за тем, как комментирует руководство Украины нынешнюю ситуацию, заявления противоречивые, — заявил Лавров. — С одной стороны, они вроде бы говорят, что будут полностью выполнять минские договоренности, с другой, — что не будут вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Это противоречие, потому что прямой диалог является сутью минских договоренностей».