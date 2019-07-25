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У Зеленского рассказали, когда состоится первое заседание новой Рады

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У Зеленского рассказали, когда состоится первое заседание новой Рады

Первое заседание Верховной Рады IX созыва может состояться в конце августа — начале сентября из-за возможного затягивания подведения итогов внеочередных выборов народных депутатов, заявляет глава партии «Слуга народа», кандидат в нардепы Дмитрий Разумков.

«Я надеюсь, что где-то конец августа — начало сентября. Оптимистичным является вариант, как предлагал президент, — 24-го (августа, на День независимости Украины — Ред.). Но посмотрим , как будут происходить события. Какая-то окончательная дата не определена», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в четверг в Киеве после встречи главы государства с избранными народными депутатами от партии «Слуга народа».

«Это зависит от Центральной избирательной комиссии, когда они досчитают. Справедливости ради нужно отметить, что сегодня есть риски того, что идут суды, и процесс может быть максимально затянут», — отметил политик.

При этом он подчеркнул, что это — объективная реальность, а не попытка со стороны ЦИК затянуть процесс.

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«Это связано с реальными проблемами, которые происходят на округах — идёт пересчет голосов, судебные рассмотрения», — сказал Разумков, добавив, что рабочая группа приступит к подготовке первого заседания новоизбранного парламента после объявления результатов внеочередных выборов народных депутатов.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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