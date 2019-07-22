Баканов озвучил суть претензий СБУ к «АрселорМиттал Кривой Рог»

СБУ обвиняет менеджмент предприятия «АрселорМиттал Кривой Рог» в небрежном использовании инвестиций индийского бизнесмена, владельца металлургической компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала.

Об этом во время пресс-брифинга заявил и.о. главы СБУ Иван Баканов, передает «Интерфакс-Украина».

«Я уверен, что Лакшми Миттал, который является мощным международным инвестором, пытаясь осуществить эту инвестицию, не планировал сделать ничего плохого.

Но тот менеджмент, который работает на предприятии, небрежно относился к своим обязанностям. И поэтому должен быть соответствующим образом как минимум дисциплинарно наказан», — сказал Баканов.

Он добавил, что, скорее всего, речь будет идти не об административной ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины в субботу провела обыски на предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог».

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.